الرئيس التنفيذي لـ"فايزر" يكشف سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

وكالات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، عن سبب عدم تلقيه لقاح الشركة المضاد لكورونا حتى الآن، تزامنًا مع استعدادات الشركة لطرح جرعات من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأوضح بورلا، خلال لقاء مع كبير مراسلي الشؤون الطبية في شبكة "سي إن إن" الدكتور سانجاي جوبتا، اليوم الثلاثاء، إن هناك لجنة أخلاقية تحدد من يتلقى اللقاح أولاً، كما هناك قوانين صارمة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، تحدد الأشخاص الذين يتلقوا اللقاح.

وتابع أنهم في الشركة لا يرغببون في اعتراض الطريق أمام الأشخاص الأحق باللقاح خلال تلك الفترة.

ورجح أن تسمح اللجنة الأخلاقية له بتلقي اللقاح خلال الفترة المقبلة، موضخًا أن بتناول الرئيس التنفيذي لفايزر للقاحها فإنه يبعث برسالة مطمئنة إلى الناس، مشيرًا إلى أن مراكز الاستطلاع كشفت أن مواطنون يرغبون في تلقي اللقاح بعد الرئيس التنفيذي لفايزر للتأكد من فاعليته.

وكشف أن الشركة أنتجت ملايين الجرعات من لقاح كورونا، وتستعد لإنتاج ١.٣ مليار جرعة من اللقاح خلال العام المقبل.