دول أوروبية تنسق حملات تلقيح ضد كورونا
روما - (د ب أ)
قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن إيطاليا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى وافقت على تنسيق بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال بيان: "نتفق على تنسيق إطلاق حملة التلقيح وتبادل المعلومات بسرعة بين السلطات الوطنية المختصة لضمان التواصل الواضح".
ووفقًا للوزارة الإيطالية، وقع على البيان كل وزراء صحة بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا وسويسرا بعد اجتماع عبر الفيديو.
ويتضمن البيان التزامات لمكافحة المعلومات المضللة عن اللقاحات، وضمان "اتصال واضح وشفاف" مع الجمهور، وإرشادات مشتركة لتلقيح العاملين عبر الحدود.
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