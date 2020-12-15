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شفاء معمرة تونسية عمرها 101 عامًا من كورونا

09:00 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
شفاء معمرة تونسية عمرها 101 عامًا من كورونا

تعبيرية

تونس - (د ب أ)

كشف مصدر طبي في تونس اليوم الثلاثاء، عن شفاء معمرة تونسية من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للحجر الصحي.

وأعلن المسؤول بالإدارة الجهوية للصحة في القصرين غرب تونس منصف المحمدي، عن شفاء المعمرة البالغة من العمر 101 عامًا بعد أن أتمت فترة الحجر الصحي (لمدة 14 يوم) في منزلها في معتمدية سبيبة.

وقال المحمدى لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن المسنة إلتزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء.

وتابع المسؤول "هي في صحة جيدة خصوصًا وأنها لا تعاني من أية أمراض مزمنة في السابق".

ولا تزال تونس تحت وطأة الموجة الثانية من الوباء الذي أصاب أكثر من 111 ألف شخص وتسبب في وفاة 3915 منذ فبراير الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق إن أولى شحنات التلقيح المضاد للفيروس من مختبرات فايزر ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.

تونس معمرة تونسية فيروس كورونا

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