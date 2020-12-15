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ألفا كوندي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لغينيا لولاية ثالثة

08:58 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
ألفا كوندي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لغينيا لولاية ثالثة

رئيس غينيا ألفا كوندي

غينيا - (أ ش أ)

أدى رئيس دولة غينيا ألفا كوندي اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، لولاية ثالثة، وذلك بعد انتخابات جرت في أكتوبر الماضي.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم عن كوندي قوله إنه سيحكم بطريقة مختلفة، كما وعد بمحاربة الفساد وخدمة شعب غينيا الذين انتخبوه لفترة أخرى في المنصب.

وحث كوندي الغينيين على "نسيان الماضي المثير للانقسام" والعمل من أجل مستقبل أفضل.

وقامت السلطات في غينيا بتأمين العاصمة كوناكري لتهيئة مراسم أداء اليمين.

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