أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

فلسطين والصحة العالمية تبحثان الوضع الوبائي لكورونا

07:45 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
فلسطين والصحة العالمية تبحثان الوضع الوبائي لكورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

فلسطين - (أ ش أ)

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية جيرالد روكنشواب، الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في فلسطين، واستعدادات الوزارة لمواجهته.

وأشارت الكيلة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث استعدادات الوزارة لمواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا، والزيادة في أعداد المرضى الذين يحتاجون للعناية المكثفة وأجهزة التنفس الاصطناعي، كما بحثا اللقاحات التي وافقت عليها المنظمة والتي تسعى فلسطين للحصول عليها.

وأكدت الكيلة، أن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريًا لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح لذلك بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وأشارت إلى البدء بإعداد دراسة مهمة للكشف عن نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين، للمساعدة في إعداد الخطط المستقبلية في المجال الصحي.

هذا المحتوى من

مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا فلسطين

الخبر التالى:

بريطانيا تعيد النظر في خطة السماح بالزيارات خلال أعياد الميلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات ديسمبر لموظفي الحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا