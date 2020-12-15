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السويد تخفق في حماية المسنين في دور الرعاية من كورونا

06:29 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
السويد تخفق في حماية المسنين في دور الرعاية من كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

خلصت لجنة عينتها الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، إلى أن البلاد فشلت في حماية كبار السن المقمين في دور الرعاية وغيرها من منشآت الرعاية طويلة الأجل خلال جائحة فيروس كورونا.

وكانت العوامل التي ساهمت في هذا الفشل هي الانتشار الواسع للعدوى بالفيروس، فضلاً عن "أوجه القصور الهيكلية المعروفة منذ فترة طويلة".

وذكر التقرير أن أوجه القصور هذه أدت إلى عدم استعداد دور الرعاية السكنية وسوء تجهيزها للتعامل مع الجائحة.

وشملت أوجه القصور عدم وجود معدات الوقاية المناسبة للموظفين، والتأخير في الفحوص للكشف عن الفيروس .

السويد كبار السن دور الرعاية فيروس كورونا

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