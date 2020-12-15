الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ بايدن وكامالا هاريس

وكالات:

هنأ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، الثلاثاء، المرشح الديمقراطي المنتخب للرئاسة، جو بايدن، عبر خطاب رسمي أرسله له، حسب ما أفاد به "البيت الأزرق" الكوري.

وأرسل مون في خطابه لبايدن، تهنئة على الفوز في الانتخابات بأعلى عدد أصوات في التاريخ الأمريكي، مشيرا إلى أنه" يتوقع العمل معه لنزع السلاح النووي، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية"، وفقا للمتحدث الرئاسي الكوري، كانغ مين سوك.

كما بعث الرئيس الكوري الجنوبي رسالة تهنئة منفصلة إلى نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة، كامالا هاريس، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

وتأتي هذه التهنئة بعد إعلان الهيئة الانتخابية الأمريكية (المجمع الانتخابي) رسميا، فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.

واتفق بايدن، مع رئيس كوريا الجنوبية، على التعاون لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما في الشهر الماضي.

ودعا عدد من المشرعين الأمريكيين، في الشهر الماضي، إلى عودة واشنطن إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، باعتبارها وسيلة لاحتواء الصين ونزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية.

واتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ التي وقعت عليها 12 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، في فبراير 2016، انسحبت منها واشنطن في 23 يناير 2017، بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه رسميا.