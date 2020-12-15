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الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر

04:16 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر

لقاح كورونا

امستردام- (د ب أ):

أعلنت الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية في امستردام، الثلاثاء، أنها ستطرح تقريرها بشأن التصريح بلقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أي قبل ثمانية أيام من الموعد الذي كان مقررا سلفا.

وباتت موافقة الهيئة على اللقاح مؤكدة، وهو ما يمكن معه أن يتم السماح بتداوله قبل عيد الميلاد.

وبعد ذلك يجب أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها رسميا وهو إجراء شكلي ويمكن أن يتم في غضون يوم واحد ليصبح الطريق بذلك ممهدا أمام تناول تطعيمات جماعية مضادة لكورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تنازلات في معايير السلامة، "وتضمن الموافقة على الطرح في السوق أن لقاحات كوفيد-19 تستوفي نفس المعايير المرتفعة للاتحاد الأوروبي المطبقة على كافة اللقاحات والأدوية".

ويأمل وزير الصحة الألماني ينس شبان في بداية قريبة لإعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وأعرب عن تفاؤله بأن يتم التصريح باللقاح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري " وهذا خبر سار للاتحاد الأوروبي".

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أن يهدف من ذلك إلى البدء في إعطاء التطعيمات في ألمانيا قبل رأس السنة.

وفي الوقت الذي صدر تصريح طارئ بتداول اللقاح في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، فإن الاتحاد الاوروبي لا يزال ينتظر صدور ضوء أخضر من الهيئة الأوروبية للأدوية.

وتعكف الهيئة منذ أسابيع على مراجعة البيانات العلمية المقدمة من الشركتين عن التجارب السريرية لهذا اللقاح.

من جانبها، قالت إيمر كوكه، مديرة الهيئة:"نعمل على مدار الساعة تقريبا لإصدار تصريح لأول لقاح مضاد لكوفيد-19".

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن عملية المراجعة ستتم بحلول التاسع والعشرين من كانون أول/ديسمبر الجاري على أقصى تقدير، غير أنها أعلنت اليوم عن تبكير هذا الموعد بمقدار ثمانية أيام.

لقاح كورونا الهيئة الأوروبية للأدوية امستردام

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