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بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

02:55 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

مستشفى في روسيا لعلاج مرضى فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 آلاف شخص حتى الآن.

وقال موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

وأضاف أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

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