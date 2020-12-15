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نبيه بري: الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة "مسدود بالكامل"

01:37 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
نبيه بري: الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة "مسدود بالكامل"

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

وكالات:

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.

وقال بري لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، الثلاثاء: "دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه، لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل".

وتابع: "أما لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أن الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وإن شاء الله يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن يفعل شيئا في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر".

وكشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، والرئيس ميشال عون، خلافاتهما بشأن تشكيل الحكومة في بيانين أمس الاثنين، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وبعد الانفجار قاد ماكرون الجهود لحمل الزعماء اللبنانيين على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات تسمح بعودة المساعدات الدولية للبنان.

نبيه بري تشكيل حكومة لبنانية إيمانويل ماكرون

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