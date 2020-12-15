انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

الكويت- (د ب أ):

انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، النائب مرزوق الغانم رئيسا للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر.

وسيقوم أعضاء مجلس الأمة اليوم باختيار نائب رئيس المجلس وأمين السر بالتصويت السري.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد افتتح صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وهو أول برلمان في حكمه.