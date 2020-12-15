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انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

01:05 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

مرزوق علي الغانم

الكويت- (د ب أ):

انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، النائب مرزوق الغانم رئيسا للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر.

وسيقوم أعضاء مجلس الأمة اليوم باختيار نائب رئيس المجلس وأمين السر بالتصويت السري.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد افتتح صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وهو أول برلمان في حكمه.

مرزوق الغانم مجلس الأمة الكويتي الكويت

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