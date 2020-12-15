فرنسا: مدرسة تطرد تلميذا لـ"استحسانه" قتل المعلم باتي

وكالات:

طردت إحدى المدارس في فرنسا تلميذا من التعليم الثانوي نهائيا بسبب استحسانه قتل المعلم صموئيل باتي ذبحًا في أكتوبر، على خلفية الرسوم المسيئة للنبي محمد.

تعود وقائع هذه القضية إلى الثاني من شهر نوفمبر الماضي عندما علق التلميذ، في ثانوية راميرو آروي بمنطقة سان جان دو لوز بجنوب فرنسا، على مقتل باتي قائلا لزميل له في القسم إن باتي "نال جزاءه" وبأنه "لا يجب الاستهزاء بالأديان"، حسب القناة التلفزيونية "فرانس إينفو" وإذاعة "فرانس بلو" الفرنسيتين.

وعلى إثر ذلك، استُدعي التلميذ من قِبل مسؤولي الثانوية الذين أسمعهم نفس الموقف متمسكا برأيه. وجرى استدعاؤه من طرف مجلس التأديب، ولم يتغير شيء في موقف التلميذ الذي جدد إصراره أمام أعضاء المجلس على موقفه وأعاد قول ما سبق أن قاله، فجاءه الرد بالطرد النهائي من الثانوية بقرار اتُّخذ بحضور أولياء التلاميذ.

وقالت إذاعة "فرانس بلو" إن مؤسسة تعليمية أخرى اقترحت عليه إدماجه مجددا ضمن أقسامها.

وقُتِل المعلم صموئيل باتي ذبحًا في يوم 16 أكتوبر الماضي قرب مدرسته، ما أثار ردود فعل غاضبة من قِبل السلطات الفرنسية، تلاها حل العديد من الجمعيات المدنية التابعة للمسلمين في فرنسا، وإغلاق مساجد ومصليات بمبرر أنها مؤسسات راديكالية التوجه.