بعد 10 أشهر.. الكويت: وصول أولى رحلات عودة العمالة المنزلية من الخارج

الكويت- أ ش أ:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الثلاثاء، وصول أولى رحلات عودة العمالة المنزلية من الخارج؛ وذلك بعد توقف نحو 10 أشهر.

وأفادت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقي مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- بأن مطار الكويت الدولي، شهد وصول أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية، وعلى متنها 61 راكبا من الفلبين، إيذانا ببدء خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج، وفقا لاشتراطات السلطات الصحية الكويتية.

من جهتها، قامت السلطات الصحية الكويتية بنقل العمالة التي وصلت، صباح اليوم، إلى البنايات السكنية المخصصة لحجرهم مؤسسيا لمدة 14 يوما، قبل تسليمهم إلى كفلائهم عقب انتهاء مدة الحجر المؤسسي.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في 10 ديسمبر الجاري، وصول أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة إلى مطار الكويت الدولي، يوم أمس الإثنين، من الهند، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم، لاستكمال بعض الاشتراطات الصحية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية ‏أن المرحلة الأولى من خطة عودة العمالة المنزلية إلى البلاد، والتي سيستغرق تنفيذها نحو 4 أشهر، ستكون من الهند والفلبين، بعد أن تم اعتماد المختبرات الطبية في الخارج، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة والجهات المعنية، فيما ستشمل المرحلة الثانية دول بنجلاديش، ونيبال وسيريلانكا، مؤكدة أن نجاح خطة عودة العمالة المنزلية من الدول المحظورة، سيفتح المجال أمام عودة باقي المقيمين من جميع الدول.