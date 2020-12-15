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"ليست إنفلونزا بريئة"..هولندا تفرض إغلاقا عاما جديدا لمواجهة كورونا

10:07 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
"ليست إنفلونزا بريئة"..هولندا تفرض إغلاقا عاما جديدا لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

أمستردام- أ ش أ:

فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن المدارس والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء وحتى 19 يناير.

وقال روتي، في خطاب متلفز للأمة، إن:"الحقيقة هي أن هذه ليست إنفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج... هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجميع"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف روتي: "ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد".

واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح حتى 19 يناير المقبل، وسيتعين على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وسيتم إغلاق مراكز الرعاية النهارية للأطفال أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين.

كما حثت الحكومة الناس على استقبال ضيفين كحد أقصى فوق سن 13 في اليوم، لكنها خففت هذه القاعدة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، قائلة إنه يمكن لثلاثة أشخاص الزيارة في تلك الأيام الاحتفالية عادة.

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