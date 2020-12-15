بايدن يأمل في اعتراف ترامب بالهزيمة
القاهرة (وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إنه يتمنى أن يعترف الرئيس الحالي دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الامريكية بعد خسارته التصويت الشعبي وتصويت المجمع الانتخابي.
وأضاف بايدن في كلمة عقب تأكيد المجمع الانتخابي فوزه في الانتخابات المثيرة للجدل، أن الأمريكيين يعلمون أن الانتخابات كانت عادلة ونزيهة و"هم شاهدوا ذلك بأنفسهم."
وقال إن رفض ترامب للنتائج بمثابة "عدم احترام للشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن الأمن الإلكتروني أقر بنزاهة الاقتراع.
وأشار إلى أن إعادة الفرز لم تضح حدا للدعاوى التي يقيمها ترامب وفريقه القانوني ضد نتائج التصويت.
وقال بايدن "الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة."
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