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قبل تسلم مهام عمله.. جمعة يناقش مع سفير مصر بالأمم المتحدة جهود الوزارة التوعوية

02:49 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
قبل تسلم مهام عمله.. جمعة يناقش مع سفير مصر بالأمم المتحدة جهود الوزارة التوعوية

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ):

ناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع السفير إيهاب جمال الدين قبيل سفره لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف، جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، وتزويد العديد من المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم بهذه الإصدارات.

وأضافت وزارة الأوقاف -في بيان اليوم الثلاثاء- أن اللقاء تناول جهود وزارة الأوقاف التوعوية في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وكذلك تم بحث سبل الاستفادة من جهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، والتنسيق لإبراز التجربة المصرية في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الأوقاف أطلع السفير على خطة الوزارة في بناء الوعي وإعدادها لمؤتمر دولي كبير مارس المقبل تحت عنوان "حوار الأديان والحضارات والثقافات".

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محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف إيهاب جمال الدين

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