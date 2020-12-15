ترامب يقبل استقالة وزير العدل ويعين نائبه قائمُا بالأعمال

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، قبوله استقالة وزير العدل وليام بار، من منصبه، مشيرًا إلى أنه سيغادر منصبه قبل أعياد الميلاد.

وكتب ترامب، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين، إنه يقبل استقالة بار، بعد لقاء خاص جمعهما في البيت الأبيض.

وأعلن أن نائب المدعي العام جيف روزين، سيصبح القائم بأعمال النائب العام (وزير العدل) فيما يتولى ريتشارد دونوجيو مهام نائب المدعي العام.

يذكر أن بار كان قد عمل من قبل مدعيًا عامًا في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ثم أعيد للمنصب ذاته ، وهو أكبر منصب بوزارة العدل ، في 2019 خلفا لجيف سيشنز الذي أقصاه ترامب في 2018 بعد أن نأى بنفسه عن قضايا ذات صلة بحملة ترامب لانتخابات في 2016 بما في ذلك التحقيق الخاص بتدخل روسيا في تلك الانتخابات.

وقد واجه بار اتهامات بأنه أضفى صبغة سياسية على وزارة العدل للدفاع عن ترامب من خلال الزج بنفسه في محاكمة روجر ستون صديق ترامب وبسبب إسقاط اتهامات فيدرالية عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.