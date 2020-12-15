المجمع الانتخابي يحسم فوز بايدن بالانتخابات بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات كاليفورنيا

وكالات

حسم المجمع الانتخابي الأمريكي، فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في ٣ نوفمبر الماضي، ويواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التشكيك في نتائجها.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن بايدن حصد ٣٠٢ صوتًا، بعد حسم نتيجة كاليفورنيا لصالحله، مما يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت أن النتيجة الحالية وفقُا للمجمع الانتخابي هي تقدم بايدن بنحو ٣٠٢ صوتًا، مقابل ٢٣٢ صوتًا لمنافسه ترامب.

يواصل المجمع الانتخابي الأمريكي عملية التصويت الرسمي، للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

وتم الانتهاء من التصويت في عدد من الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها، ولكن من المرجح أن يتم تأكيد فوز بايدن فقط بعد أن تدلي كاليفورنيا، على الساحل الغربي، بأصواتها بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.

وذكرت "سي إن إن" مساء اليوم، أن بايدن حصد أصوات الولايات المتأرجحة في المجمع الانتخابي وهي أريزونا وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا.

ومن المقرر أن يحصل بايدن على 306 أصوات حيث صادقت جميع الولايات على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضي.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبًا.

وفاز بايدن في الانتخابات التي جرت في ٣ نوفمبر الماضي، وصدقت الولايات على النتائج لصالحه.