لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة
بيروت - (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء الاثنين، الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.
وأدانت الوزارة في بيانها "الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة اليوم الاثنين".
وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها".
وشجبت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية".
وكانت ناقلة نفط قد تعرّضت اليوم لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها، في ميناء جدة السعودي ما تسبّب بوقوع انفجار واندلاع حريق.
الخبر التالى:بايدن يحصد أصوات الولايات المتأرجحة في المجمع الانتخابي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان