أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

11:52 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

بيروت - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء الاثنين، الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وأدانت الوزارة في بيانها "الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة اليوم الاثنين".

وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وشجبت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية".

وكانت ناقلة نفط قد تعرّضت اليوم لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها، في ميناء جدة السعودي ما تسبّب بوقوع انفجار واندلاع حريق.

ميناء جدة ناقلة نفط الإرهاب لبنان

الخبر التالى:

بايدن يحصد أصوات الولايات المتأرجحة في المجمع الانتخابي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا