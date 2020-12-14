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‏بايدن يدعو الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم

11:48 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
‏بايدن يدعو الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم

جو بايدن

وكالات
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتحيد الصف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن ‏‎شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد، مضيفًا: "‏‎لقد تمّ الحفاظ على نزاهة انتخاباتنا".

ويواصل المجمع الانتخابي الأمريكي عملية التصويت الرسمي، للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

وتم الانتهاء من التصويت في عدد من الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها، ولكن من المرجح أن يتم تأكيد فوز بايدن فقط بعد أن تدلي كاليفورنيا، على الساحل الغربي، بأصواتها بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بايدن حصد 240 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 232 لمنافسه ترامب.

وذكرت "سي إن إن" مساء اليوم، أن بايدن حصد أصوات الولايات المتأرجحة في المجمع الانتخابي وهي أريزونا وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا.

جو بايدن أمريكا الانتخابات الأمريكية

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