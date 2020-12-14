الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع اليمني إلى الوفاء بتعهدات ستوكهولم

صنعاء - (د ب أ)

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الأطراف اليمنية إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في ستوكهولم، بما في ذلك المشاركة الكاملة وغير المشروطة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلياتها المشتركة ذات الصلة وتنفيذ شروط وقف إطلاق النار على الأرض.

وقال جوتيريش، في بيان صحفي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، نسخة منه، اليوم: "يصادف اليوم الذكرى الثانية لاتفاق ستوكهولم الذي يُعتبر اختراق دبلوماسي أعطى بصيص أمل للشعب اليمني بأنّ نهاية الصراع باتت في متناول اليد".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لكن للأسف، نحتاج إلى القيام بالمزيد لتحقيق هذا الهدف المشترك – فيما تستمر معاناة اليمنيين القاسية".

وأشار جوتيريش إلى أن اتفاق ستوكهولم ساعد على كبح جماح التصعيد العسكري الكارثي آنذاك وبالتالي حماية استمرار عمل موانئ البحر الأحمر" حتى وإن كان ذلك محدودًا ودخول البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الحفاظ على شريان الحياة هذا مهم الآن أكثر مما سبق، لافتا إلى الظروف الشبيهة بالمجاعة قد بدأت بالظهور من جديد في اليمن" والتي بسببها يواجه الملايين انعدام أمن غذائي حاد ومتزايد لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأستطرد: "من الضروري تجنّب أي عمل من شأنه أن يزيد من صعوبة الوضع في اليمن. أنني أحث الطرفين على الانخراط مع مبعوثي الخاص بحسن نية".

وتابع جوتيريش: "فمن خلال الحوار فقط ستتمكن الأطراف من الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد و على تدابير بناء ثقة اقتصادية وإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني واستئناف عملية سياسية شاملة للتوصّل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع من خلال التفاوض".

ودعا جوتيريش، جميع الدول الأعضاء لزيادة دعمهم المالي لعملية الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة والمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيون قد توصلا لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر 2018، تضمن وقف إطلاق النار وحل الوضع بالحديدة غربي البلاد، إضافة إلى تبادل المعتقلين والأسرى، لبناء الثقة بين الطرفين، ألا أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل حتى اليوم وسط اتهامات متبادلة من الجانبين بعدم الالتزام به.