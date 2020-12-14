روسيا: لا علاقة لنا بهجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات وشركات أمريكية

موسكو - (أ ش أ):

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، الاتهامات الأمريكية بشأن تورط قراصنة روس في هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات أمريكية.

وقال بيسكوف، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أرفض التصريحات الأمريكية بشأن وقوف قراصنة روس وراء هجمات سيبرانية ضد مؤسسات وشركات أمريكية".

وأضاف بيسكوف: "حتى لو كانت هناك بعض الهجمات على مدى عدة أشهر ولم يتمكن الأمريكيون من فعل شيء حيالها، فربما يكون من الخطأ إلقاء اللوم على الروس بلا أساس على الفور... لا علاقة لنا بهذا الأمر".