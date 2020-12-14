أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وزيرة الدفاع اللبنانية تؤكد أهمية التعاون العسكري مع بريطانيا

09:56 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
وزيرة الدفاع اللبنانية تؤكد أهمية التعاون العسكري مع بريطانيا

زينة عكر

بيروت - (أ ش أ):

أكدت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، أهمية التعاون المشترك بين لبنان وبريطانيا في المجالين العسكري والأمني، خاصة من خلال المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش اللبناني، منوهة أيضا بالمساعدات التي قدمتها لندن في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري وخلال أزمة انتشار وباء كورونا.

وشددت وزيرة الدفاع اللبنانية -خلال استقبالها كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمير- على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما على المستوى العسكري.

وتقدم بريطانيا مساعدات عسكرية للقوات المسلحة اللبنانية على مستوى التدريب والعتاد، وخاصة في مجال أبراج المراقبة المتطورة للحدود البرية والمنظومات التقنية المتحركة في سبيل حماية الحدود وإحكام السيطرة عليها ومنع تسلل الإرهابيين وعمليات التهريب.

هذا المحتوى من

زينة عكر وزيرة الدفاع اللبنانية بريطانيا

الخبر التالى:

الحريري: عون اختار 4 وزراء مسيحيين في الحكومة اللبنانية وأراد "الثُلث المعطل" لجهة حزبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تشكيل فريق أمنى رفيع المستوى لكشف ملابسات حريق ميناء الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا