وزيرة الدفاع اللبنانية تؤكد أهمية التعاون العسكري مع بريطانيا
بيروت - (أ ش أ):
أكدت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، أهمية التعاون المشترك بين لبنان وبريطانيا في المجالين العسكري والأمني، خاصة من خلال المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش اللبناني، منوهة أيضا بالمساعدات التي قدمتها لندن في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري وخلال أزمة انتشار وباء كورونا.
وشددت وزيرة الدفاع اللبنانية -خلال استقبالها كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمير- على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما على المستوى العسكري.
وتقدم بريطانيا مساعدات عسكرية للقوات المسلحة اللبنانية على مستوى التدريب والعتاد، وخاصة في مجال أبراج المراقبة المتطورة للحدود البرية والمنظومات التقنية المتحركة في سبيل حماية الحدود وإحكام السيطرة عليها ومنع تسلل الإرهابيين وعمليات التهريب.
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