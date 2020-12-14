أول تعليق من أنقرة بعد فرض واشنطن عقوبات عليها بسبب صفقة "إس 400"

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية التركية، إدانتها ورفضها للعقوبات الأمريكية "أحادية الجانب" التي فرضتها على هيئة رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الاثنين "ندعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بقرار فرض العقوبات والعودة عن هذا القرار الخطير بأسرع وقت ممكن".

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ويوم الجمعة، ‏أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون "كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا.