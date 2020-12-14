واشنطن تفرض عقوبات على أنقرة بسبب "إس 400"
وكالات:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
ويوم الجمعة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون "كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا.
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