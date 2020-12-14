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هيئة أوروبية: إجراءات الموافقة على لقاح كورونا تسير بأقصى سرعة

06:58 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
هيئة أوروبية: إجراءات الموافقة على لقاح كورونا تسير بأقصى سرعة

لقاح كورونا

أمستردام - (د ب أ)

صرح مدير هيئة الدواء الأوروبية إمير كوك، اليوم الاثنين، أن إجراءات الموافقة على لقاح فيروس كورونا المستجد بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة ممكنة ، وسوف يصدر القرار في هذا الصدد قبل 29 ديسمبر الجاري.

وقال إمير في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الهولندية أمستردام: "نحن نعمل على مدار الساعة من أجل الموافقة على أول لقاح لفيروس كورونا".

وأضافت أن المواعيد النهائية سيتم "إعادة تقييمها بشكل دائم".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، قد دعا إلى تسريع إجراءات الموافقة على استخدام لقاح كورونا.

وكان اللقاح الذي طورته شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك قد حصل على موافقة على استخدامه في بريطانيا. وبدأت الولايات المتحدة برنامج التطعيم اليوم الاثنين بعد استصدار موافقة طارئة.

وأكدت إمير أنه لن يكون هناك أي تنازلات بشأن سلامة اللقاح.

وبعكس الولايات المتحدة وبريطانيا، لا يصدر الاتحاد الأوروبي أي موافقات طارئة لاستخدام اللقاحات، بمعنى أنها لابد أن تمر بالاختبارات المعتادة.

لقاح كورونا هيئة الدواء الأوروبية أمستردام

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