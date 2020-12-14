سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية
مسقط - (أ ش أ):
أكدت سلطنة عمان موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الاثنين اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وجرى - خلال اللقاء - بحث آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمور ذات الاهتمام المشترك.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
121575
عدد المصابين
-
104875
عدد المتعافين
-
6920
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
72373955
عدد المصابين
-
50712760
عدد المتعافين
-
1615812
عدد الوفيات
إعلان