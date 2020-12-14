أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

05:41 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

بدر بن حمد بن حمود البورسعيدي

مسقط - (أ ش أ):
أكدت سلطنة عمان موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الاثنين اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وجرى - خلال اللقاء - بحث آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

بدر بن حمد بن حمود البورسعيدي عمان فلسطين

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني مهاجما الحريري: تفرد بتسمية وزراء الحكومة دون اتفاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"اعتبارًا من 1 يناير 2020".. وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 301 ألف معلم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا