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مصر تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية

05:38 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
مصر تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية

وزارة الخارجية المصرية

وكالات:
أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر زورق مُفخخ ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.
وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، أن مصر تعيد التأكيد على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما أكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي، في عمل وصفته بأنه "إرهابي".
وأوضحت الوزارة السعودية، أنه لم ينتج أي إصابات عن الحادث أو خسائر مادية.

وزارة الخارجية المصرية يناء جدة

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