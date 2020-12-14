أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الخطوط الجوية البولندية تتوقع التعامل مع مليوني مسافر في 2020

04:11 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
الخطوط الجوية البولندية تتوقع التعامل مع مليوني مسافر في 2020

الخطوط الجوية البولندية

وارسو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية البولندية (لوت)، اليوم الاثنين، إن الشركة تتوقع التعامل مع نحو مليوني مسافر في عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الخطة التي كانت متوقعة قبل تفشي وباء كورونا بشأن التعامل مع 12 مليون مسافر.

وقد أدى تفشي الوباء وما نتج عنه من تراجع حجم العمليات، إلى عودة الشركة "إلى الوراء بما يقرب 10 أعوام".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن المتحدث باسم الشركة، كرزيستوف موزولسكي، القول: "مازال من غير المعروف مدى السرعة التي سنتمكن من خلالها من العودة إلى حجم الركاب الذين تم التعامل معهم... في العام الماضي".

وأوضح أن الشركة تأمل في أن تبدأ زيادة الطلب على رحلات السفر الجوي تدريجيا بداية من موسم صيف عام 2021.

الخطوط الجوية البولندية بولندا

الخبر التالى:

الرئيس الإسرائيلي يبحث مع عاهل البحرين سبل توطيد العلاقات بين البلدين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غزيرة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن تفاصيل موجة الأمطار المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا