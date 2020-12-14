الخارجية الفرنسية: الوقت مناسب لإطلاق مبادرات السلام
القاهرة (وكالات)
قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة تنشر الاثنين إن التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يشكل "خبراً جيداً"، داعياً إلى «إطلاق مبادرات» لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وبرعاية إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترمب، أقامت أربع دول عربية - الإمارات والبحرين والسودان ثم المغرب الخميس الماضي - علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية في الأشهر الأخيرة، لتنضم هذه الدول إلى مصر والأردن.
وقال الوزير جان إيف لودريان، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية نشرت الاثنين: "نوافق على كل ما يساهم في التهدئة في هذه المنطقة من العالم، ولا سيما تطبيع العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول".
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب الاستفادة من هذه التهدئة لبدء مرحلة جديدة. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإطلاق مبادرات"، مذكراً بتمسك فرنسا بـ"استئناف المفاوضات في النزاع في منطقة الشرق الأوسط وضرورة (التوصل) إلى حل الدولتين".
ولفت إلى أنه سيلتقي "قريبا" نظراءه الألماني والأردني والمصري "للبحث في استئناف المباحثات".
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