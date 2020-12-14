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إضراب ثان في مطار هيثرو بلندن بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن خفض المرتبات

02:40 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
إضراب ثان في مطار هيثرو بلندن بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن خفض المرتبات

مطار هيثرو

لندن- (د ب ا):

يشهد مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إضرابا ثانيا اليوم الاثنين، بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن خفض المرتبات.

ويشارك في الإضراب نحو ألف شخص.

وقالت نقابة العمال" يونيت" إن الإضرابات تأتي ردا على خطة إعادة تعيين وفصل " قاسية" ، سيتم بموجابها خفض المرتبات السنوية لمبلغ يصل إلى 8000 جنيه استرليني (10600 دولار).

ويأتي هذا الاضراب بعد تنظيم آخر في الأول من ديسمبر الجاري، كما سوف يتم وقف العمل خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقد تعرض مطار هيثرو لخسائر قوية خلال جائحة كورونا.

وتكبد المطار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر 2020 خسائر بقيمة 5ر1 مليار جنيه استرليني، بعد تراجع أعداد الركاب بنسبة 84%.

مطار هيثرو خفض المرتبات إضراب مطار هيثرو

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