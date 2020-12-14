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لقاح كورونا: الولايات الأمريكية تستعد لبدء عمليات التلقيح

01:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
لقاح كورونا: الولايات الأمريكية تستعد لبدء عمليات التلقيح

لقاح كورونا

واشنطن- (بي بي سي):

تبدأ اليوم في الولايات المتحدة عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وستكون الأولوية في تلقي اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن ومن هم أكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بالمرض.

ورغم أن فيروس كورونا يحصد أرواح ما يقرب من ألفي شخص يوميا في البلاد إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نصف الأمريكيين غير مقتنعين أو غير راغبين في تلقي اللقاح.

وكانت عمليات توزيع اللقاحات على الولايات الخمسين قد بدأت يوم أمس.

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