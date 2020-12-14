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موسكو وأبو ظبي تناقشان إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الإمارات

01:15 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
موسكو وأبو ظبي تناقشان إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الإمارات

سيرجي لافروف

وكالات:

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن روسيا تناقش مع دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية ترخيص إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الإمارات.

وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين: "نعمل على تطوير التعاون لمكافحة فيروس كورونا، حيث تبدأ الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" في الإمارات، وتجري مناقشة إمكانية الإنتاج المرخص لهذا اللقاح".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الإمارات لقاح سبوتنيك V

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