تفجير قنبلة يدوية في جبل لبنان
بيروت- ( د ب أ):
فجرت القوى الأمنية اللبنانية اليوم الاثنين قنبلة يدوية تم العثور عليها بمنطقة سن الفيل في جبل لبنان.
وضربت القوى الأمنية طوقا أمنياً حول المنطقة التي عمدت على إخلائها وإبعاد المدنيين عنها قبل عملية التفجير .
وتجري القوى الأمنية التحقيقات اللازمة لمعرفة حيثيات وصول القنبلة إلى المنطقة.
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