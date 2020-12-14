بعد قرابة ٣ عقود.. السودان خارج القائمة السوداء الأمريكية

القاهرة (مصراوي)

أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم الاثنين أن الولايات المتحدة رفعت رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب بعد قرابة ثلاثة عقود من الإدراج في القائمة السوداء.

وقالت السفارة تلو حسابها على فيسبوك: "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر".

ورحب وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ب"القرار التاريخي" موجها "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وقال "إن هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله السودانيون، وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية"، موجهاً الشكر "لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية وللإخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان".

وأثنى البرهان على "الإدارة الأمريكية التي اتخذت القرار التاريخي القاضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مضيفا أن "القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني".

كانت الحكومة السودانية قد وقعت في أكتوبر اتفاقا لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل السودانية في ذلك الوقت إن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات. تدخل تلك الاتفاقية عقد استعادة السودان حصانته السيادية بموافقة الكونجرس الامريكي.

وأضاف البيان: "إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.