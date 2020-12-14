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كيورفاك الألمانية تخطو خطوة جديدة نحو الموافقة على لقاحها المضاد لكورونا

10:45 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
كيورفاك الألمانية تخطو خطوة جديدة نحو الموافقة على لقاحها المضاد لكورونا

لقاح كورونا

توبينجن- (د ب أ):

تخطو شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية الحيوية خطوة أخرى على الطريق نحو الحصول على الموافقة على لقاح كورونا الخاص بها.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الضرورية للحصول على الموافقة بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك.

وذكر متحدث باسم الشركة أن الشركة تتوقع ظهور النتائج الأولى لاختبارات المرحلة الثالثة في نهاية الربع الأول من عام 2021. وعقب بدء المرحلة الثالثة، تحدث رئيس الشركة، فرانتس-فيرنر هاس، عن "نقلة نوعية في تطوير لقاح الشركة المرشح CVnCoV".

وفي المرحلة الأولى، تم إعطاء اللقاح لـ 250 متطوعا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما لاختبار مدى تحمله وقدرته على المناعة. وفي المرحلة الثانية، تم تطعيم 690 متطوعا في مراكز علاجية في بيرو وبنما منذ أواخر الصيف. وتهدف المرحلة الثالثة إلى إثبات فعالية وسلامة ما يسمى بلقاح "إم آر إن إيه" الجديد ضد الفيروس.

وعلى غرار اللقاح الذي طورته شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، تعمل "كيورفاك"" على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه"، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو كيورفاك بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.

وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل الجسم أجساما مضادة وخلايا مناعية أخرى ضده.

وعلى عكس اللقاحات التقليدية، حيث يُزرع المكون النشط باستخدام الفيروسات على مدى عدة أشهر ثم يُحقن في صورته الضعيفة، لا يستخدم لقاح "إم آر إن إيه" مسببات الأمراض الحية ومزارع الخلايا. ويهدف هذا إلى تقليل مخاطر الأمان المحتملة. وحصل لقاح "بيونتيك/فايزر" بالفعل على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ووقعت شركة "كيورفاك" عقدا مع المفوضية الأوروبية لشراء ما يصل إلى 405 ملايين جرعة لقاح. ولم تذكر الشركة عدد الجرعات التي ستحصل عليها ألمانيا.

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