أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

إيطاليا تدرس تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا خلال فترة الاعياد

10:08 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
إيطاليا تدرس تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا خلال فترة الاعياد

أرشيفية

روما- (د ب ا):

تدرس الحكومة الإيطالية تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد خلال فترة الاعياد، بحيث يمكن أن تلغي بعض الخطوات الأخيرة التي اتخذتها للسماح بمزيد من حرية الحركة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيود الجديدة سوف تشمل إغلاق الحانات والمطاعم، التي كان قد سُمح لها باستئناف العمل جزئيا خلال فترة أعياد عيد الميلاد والعام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى انزعاج الحكومة إزاء الوضع الحالي لانتشار العدوى وقلقها بالنسبة لازدحام شوارع التسوق والأماكن العامة الأخرى خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت بلومبرج أن الحكومة ربما تلغى أو تعدل ايضا قرارا سابقا يسمح بالتنقل بين المدن خلال ذروة فترة الاعياد.

وكان عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة روبرت سبيرانزا قد تحدثوا عن احتمالية فرض قيود مماثلة لما أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا أمس الأحد.

روما إيطاليا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا