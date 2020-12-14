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كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 2.43 مليون و الوفيات 58 ألفا و 15

10:03 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 2.43 مليون و الوفيات 58 ألفا و 15

فرنسا فيروس كورونا

باريس- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.43 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 58 ألفا و15 حالة.

ووفقا للبيانات،تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 182 ألفا و685 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 46 أسبوعا.

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