أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.85 مليون والوفيات 64 ألفا و267 حالة

10:03 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.85 مليون والوفيات 64 ألفا و267 حالة

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 85ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفا و267 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4013 شخصا.

ومر نحو 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.

لندن فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بريطانيا

الخبر التالى:

كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 2.43 مليون و الوفيات 58 ألفا و 15

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا