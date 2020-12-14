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انفجار على متن ناقلة نفط بميناء جدة في السعودية

08:29 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
انفجار على متن ناقلة نفط بميناء جدة في السعودية

أرشيفية

قالت شركة هافنيا للشحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت اليوم الاثنين: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة"، وفق روسيا اليوم.

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع أمس الأحد، دون الخوض في التفاصيل. وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.

ناقلة نفط حادث انفجار ميناء جدة السعودية

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