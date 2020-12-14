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ألمانيا تسجل 16 ألفا و362 إصابة و188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

07:49 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
ألمانيا تسجل 16 ألفا و362 إصابة و188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 16 ألفا و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و337 الفا و78 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 188 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 21 ألفا و975 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي 984 ألفا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 330 ألفا و900 حالة نشطة في البلاد.

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