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الولايات المتحدة تسجل 30 ألفا و102 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر الجاري

07:46 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
الولايات المتحدة تسجل 30 ألفا و102 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر الجاري

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 298 ألفا و147 حالة، وذلك منذ بداية الوباء.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم (الإثنين) - أنه تم تسجيل 30 ألفا و102 حالة وفاة خلال ال13 يوما الأولى من شهر ديسمبر الجاري.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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