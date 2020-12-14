مسؤول: العراق ماض في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن ومصر

بغداد - (د ب أ):

أكد وزير الكهرباء العراقي ماجد محمد سعي بلاده في المضي بمشروع الربط الكهربائي مع كل من الأردن ومصر.

وقال وزير الكهرباء لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الاثنين "نحن في طور الربط الكهربائي مع الأردن بطول 300 كيلو متر وسينجز خلال سنتين ونكمل بعدها الربط مع مصر خلال 3 سنوات".

وأوضح أن العراق يعمل على الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة وبما يتيح له مرونة في الأسعار المناسبة وبما يخدم مصالحه سواء من سوريا أو مصر أو الأردن أو إيران أو السعودية.

وعلى الصعيد ذاته، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية بأن إيران خفضت تصدير الغاز المشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق من 40 مليون قدم مكعب قياسي إلى خمسة ملايين على خلفية تأخر العراق في سداد المستحقات المالية للجانب الإيراني ما تسبب بحرمان العراق من 5 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية المتاحة.

وقال أحمد العبادي للصحيفة "إن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا كبيرا بضخ الغاز الإيراني المجهز لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العراقية مما أدى إلى إنخفاض الأنتاج وتسبب بزيادة حالات القطع المبرمج".

وأضاف أن الجانب الإيراني عزا أسباب تجهيز الغاز إلى زيادة الطلب عليه في إيران وتجمد بعض مقاطع الأنابيب التي توصل الغاز إلى العراق وتأخر وزارة الكهرباء بتسديد بعض المستحقات المالية عليها لصالح إيران.

وذكر أن المحافظات التي تضررت نتيجة إيقاف تجهيز الغاز الإيراني هي بغداد ومحافظات الفرات الأوسط وانعكس ذلك سلبا على الشبكة الوطنية في عموم البلاد.

ويعاني العراق من مشاكل كبيرة جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب تفشي الفساد المالي في هذا القطاع منذ عام 2003 إلى الآن.