ترامب: لست مدرجا على قائمة الحصول على لقاح كوفيد-19

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ليلة الأحد، إنه ليس مدرجا على قائمة الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى أنه قد يتلقى التطعيم اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في قت سابق اليوم أنه يمكن لترامب الحصول على اللقاح "في أي وقت اليوم الاثنين"، كما سيكون لدى كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض أيضًا خيار الحصول على التطعيم في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، توجه ترامب إلى تويتر ليعلن أنه "ليس مدرجا على قائمة الحصول على اللقاح، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".

وكتب ترامب: "يجب أن يحصل العاملون في البيت الأبيض على اللقاح في وقت لاحق من البرنامج، ما لم يكن ذلك ضروريا على وجه التحديد. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".

وذكرت بلومبرج أن تطعيمات المسؤولين الحكوميين سيتم تنظيمها على مدار الأيام العشرة التالية لضمان عدم تعرض موظفي الحكومة ذوي الأهمية لآثار جانبية محتملة في نفس الوقت .

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت الخطة، وفقا للتقرير.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

وكانت السلطات الصحية قد قالت سابقا إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكون لهم الأولوية في التطعيم بينما من غير المتوقع أن يحصل معظم الناس على التطعيم حتى الربيع أو الصيف المقبلين.

وطلبت الحكومة الأمريكية مسبقًا بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص حيث يجب أن يعطى على مرحلتين.