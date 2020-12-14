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رويترز: ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض سيحصلون على لقاح كورونا بدءا من الاثنين

12:57 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
رويترز: ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض سيحصلون على لقاح كورونا بدءا من الاثنين

دونالد ترامب

وكالات:

أكدت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، وكبار مسؤولي البيت الأبيض سيبدأون في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع أول 2.9 مليون جرعة من لقاح فايزر، في 64 ولاية ومقاطعة ومدينة رئيسية، بالإضافة إلى خمس وكالات اتحادية.

وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية تتولى تنسيق جهود التوزيع، تحتفظ الولايات بالقرار النهائي بشأن من سيحصل على الجرعات الأولى. وسترسل الحكومة الشحنات الأولى إلى أكثر من 600 موقع.

وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

دونالد ترامب البيت الأبيض فيروس كورونا

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