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ضغوط على الحكومة النيجيرية لكشف مصير 600 تلميذ اختفوا في هجوم

08:48 م الأحد 13 ديسمبر 2020
ضغوط على الحكومة النيجيرية لكشف مصير 600 تلميذ اختفوا في هجوم

نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

تصدر وسم "أعيدوا إلينا أولادنا" وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا، اليوم الأحد، وسط تنامي الغضب الشعبى حول اختفاء 600 صبي أثناء هجوم على مدرستهم.

وكان مسلحون قد هاجموا مدرسة حكومية في ولاية كاتسينا يوم الجمعة، وتمكن 200 طالب فقط من بين 800 طالب من الهرب بينما فتحت الشرطة النار على المهاجمين.

وبينما لا تزال أماكن الصبية المختفين مجهولة، حث نيجيريون على وسائل التواصل الاجتماعي والمعارضة، الحكومة على تعزيز جهودها لإنقاذ الأطفال.

وانتقد سياسيون نيجيريون الرئيس محمدو بوهاري بسبب تعامله مع الأوضاع بعد الهجوم.

وانتقد رينو أوموكري، المتحدث باسم الرئيس السابق جودلاك جوناثان، الرئيس بوهاري لإصدار بيان فقط وعدم قيامه بزيارة المدرسة.

وقال حزب الشعب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحفي أمس السبت في العاصمة أبوجا إن الهجوم يعزز التصور بأن بوهاري يسيء إدارة أمن البلاد.

الحكومة النيجيرية نيجيريا لاجوس

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