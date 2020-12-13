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عمران خان يؤكد التزام باكستان بالتخفيف من تأثير تغيير المناخ

08:47 م الأحد 13 ديسمبر 2020
عمران خان يؤكد التزام باكستان بالتخفيف من تأثير تغيير المناخ

عمران خان

إسلام آباد - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده ملتزمة بالتخفيف من تأثير تغيير المناخ، وتعهد بأن بلاده ستنتج 60% الطاقة النظيفة من خلال موارد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار عمران خان - وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إلى أن باكستان ستلغي مشاريع الطاقة القائمة على الفحم، وبالإضافة إلى ذلك ستشغل 30% من مركباتها بالكهرباء.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال خطاب له في قمة طموح المناخ، والتي عقدت بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مضيفا أن مساهمة باكستان في الانبعاثات العالمية أقل من 1% ولكنها معرضة لتغيير المناخ بشكل كبير.

وقال إن الحكومة الباكستانية اعتمدت على حلول قائمة على الطبيعة لمخاطبة آثار تغيير المناخ من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وذلك في السنوات الثلاث القادمة، مضيفاً أن عدد المنتزهات الوطنية الباكستانية قد زادت من 30 إلى 45.

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