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إخماد الحريق في بئر نفطي جراء عمل تخريبي في كركوك بالعراق

08:46 م الأحد 13 ديسمبر 2020
إخماد الحريق في بئر نفطي جراء عمل تخريبي في كركوك بالعراق

أرشيفية

بغداد - (د ب أ)

صرح مسؤول عراقي اليوم الأحد أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في أحد الآبار النفطية الذي تعرض لعمل تخريبي من قبل عناصر داعش في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك 250كم شمالي بغداد.

وقال كريم حطاب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج في بيان صحفي إن الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات المساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من إخماد النيران في البئر رقم 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق.

وأضاف حطاب أن الجهود مستمرة لاطفاء واخماد النيران في البئر رقم 33 في حقل خباز.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن الوزارة سخرت في وقت سابق جميع إمكاناتها لدعم وإسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من أجل الإسراع في السيطرة على النيران وإخمادها وإعادة تأهيلهم.

كان تنظيم داعش قد استهدف فجر يوم الأربعاء الماضي بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك بعبوات ناسفة تسببت باندلاع النيران وإيقاف عمليات الإنتاج فيهما.

حريق ببئر نفطي عمل تخريبي كركوك العراق

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