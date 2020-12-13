العراق: "داعش" يقصف موقعًا للشرطة الاتحادية بصاروخين في الحويجة
بغداد - (أ ش أ):
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، مهاجمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، موقعًا للشرطة الاتحادية في إحدى قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، دون وقوع خسائر.
وأوضح المصدر -وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن عناصر "داعش" قصفت نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في قرية طار البغل التابعة لناحية الرياض بقضاء الحويجة، بصاروخي "RBG7"؛ أحدهما انفجر، والثاني لم ينفجر، مشيرًا إلى أنه لا توجد أضرار بشرية أو مادية.
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