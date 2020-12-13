السويد تواجه عجزًا في الأطقم الصحية بسبب الاستقالات وسط أزمة كورونا
برن - (د ب أ)
ذكرت مسؤولة بالقطاع الصحي في سويسرا، أن بلادها تواجه عجزا في العاملين بمجال الرعاية الصحية بسبب الاستقالات بأعداد كبيرة وسط أزمة فيروس كورونا.
ووصفت سينيفا ريبيريو، رئيسة الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين، الوضع بأنه "فظيع"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
وحتى قبل الموجة الأولى للجائحة التي تعود إلى مارس "كان هناك عجز في الممرضات المتخصصات"، بحسب ما ذكرته ريبيريو.
وأضافت: "هناك عدد أقل الآن من الأشخاص المؤهلين المتاحين، مما كان عليه الوضع في الربيع".
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